Austrianer prügelt erst 15-jährigen Rapid-Anhänger

Trotz der Rivalität, die zwischen den Fußballclubs bekanntlicher Weise herrscht, will sich der Ältere schützend vor den Rapidler gestellt haben. „Ich hab gesagt, tut's ihm nix“ - sogar aus dem Stadion will der 26-Jährige ihn eskortiert haben. „Bitte schau, dass du nicht mehr hierherkommst. Die bringen dich sonst um“ - so der letzte brüderliche Rat.