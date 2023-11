Volvo EM90: Luxus-Van mit Lotus-Basis

Reisen wie in der Business Class eines Jets

Den flexiblen Innenraum des Sechssitzers dominieren zwei Ledersessel, die direkt aus der First Class eines Flugzeugs stammen könnten. Auf Knopfdruck surren die beiden dick gepolsterten Mittelsitze vor und zurück, und wer sich in das weiche, gesteppte Leder kuschelt, kann über Schalter in der Armlehne seine behagliche Sitz- oder Liegeposition einstellen. Um Platz für die Beinauflage des rechten Sitzes zu schaffen, wird der Beifahrersitz automatisch nach vorne gefahren. Natürlich dürfen Sitzheizung und -belüftung sowie diverse Massageprogramme nicht fehlen. Und wie im Flugzeug sind in den Lehnen kleine Klapptasche untergebracht.