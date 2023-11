EU will per Gesetz strategische Rohstoffe sichern

„Warnschuss an China“

Die ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Angelika Winzig, bezeichnete das Gesetz als „großen Schritt in Richtung einer unabhängigeren europäischen Industrie und Wirtschaft, die fit für den grünen und digitalen Wandel ist“. Die Berichterstatterin der christdemokratischen EVP-Fraktion, Hildegard Bentele (CDU), nannte die Verordnung einen „Warnschuss an China“. Sie verwies unter anderem darauf, dass die Rohstoffverordnung auch die Diversifizierung der Versorgung festschreiben werde.