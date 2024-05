Heuballen fiel auf Tiroler Bauer – schwer verletzt

Schrecklicher Arbeitsunfall am Mittwochabend in Leutasch im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Heuballen, der auf einer Zwischendecke ins Rollen geraten war, stürzte in den Stall und traf einen 51-jährigen Bauern. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.