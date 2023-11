FP: Veräußerungs- und Belastungsverbot für Airport

Beschlüsse „nicht hinter verschlossenen Türen“

Das Verbot werden die Blauen bei der Landtagssitzung am Donnerstag per Dringlichkeitsantrag einbringen: „Das ist unsere Forderung. Ein Belastungs- und Veräußerungsverbot zugunsten des Kärntner Landtags, das umfasst aus meiner Sicht auch das Baurecht“, erklärt Angerer: „Es soll nicht hinter verschlossenen Türen in einer Landesgesellschaft oder in der Landesregierung eine Belastung oder eine Veräußerung des Flughafens stattfinden.“