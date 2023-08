Airport Klagenfurt braucht 15 Millionen Euro!

„Probleme waren hausgemacht!“

„Wir brauchen in den nächsten fünf Jahren eine Investitionssumme von 15 Millionen“, sagt Christian Scheider. KBV-Vorstand Payer analysierte den genaueren Kassasturz: „Seit 2017, also dem Jahr der Teilprivatisierung, sind die Umsätze um zwei Drittel eingebrochen. Neben dem Einnahmenproblem haben wir aber auch gesehen, dass der Flughafen nicht so effizient geführt wurde, wie angegeben. Das Controlling hat etwa im Jahr 250.000 Euro gekostet, das Callcenter 40.000 Euro. Die Probleme am Flughafen waren hausgemacht.“