England: Todkrankes Mädchen Indi Gregory gestorben

Starb in Hospiz

Indi Gregory litt an einer seltenen Form von mitochondrialer Pathologie, die von den Ärzten als unheilbar angesehen wurde. Nachdem sich die englischen Richter geweigert hatten, die Berufung der Eltern anzunehmen, wurde das kleine Mädchen im Queen‘s Medical Centre in Nottingham nicht mehr lebensnotwendig behandelt und in ein Hospiz für unheilbar Kranke verlegt, wo es starb. Die Eltern hatten sich gewünscht, dass die Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen zu Hause erfolgen kann. Auch das wurde aber vom Gericht abgelehnt.