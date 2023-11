Aufregung um Werbe-Video mit schießendem Kind

Behördlicher Sturm im Wasserglas?

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss für Behörden stets höchste Priorität haben. Ein Credo, das in demokratischen Gesellschaften Usus sein sollte.

Dabei kann vorkommen, dass einmal übers Ziel hinausgeschossen wird. Der Wirbel rund um das Werbevideo des Schießzentrums Innviertel scheint so ein Fall zu sein. Wenn sich ein Betreiber zu 100 Prozent an rechtliche Vorgaben hält, ihm behördlicherseits dafür trotzdem auf die Finger geklopft wird, kann man darüber diskutieren - mehr aber nicht. Denn sollten Behörden der Meinung sein, dass tatsächlich Kindeswohl gefährdet sei, müsste man doch zuerst das Gesetz ändern!