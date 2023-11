Pensionist tappte in die Sexfalle: Haus geplündert

Gastgeber kann sich an nichts mehr erinnern

Zu dritt begann das erste Treffen der zwei Internet-Bekanntschaften. Offenbar herrschte gute Stimmung. An mehr kann sich der Gastgeber allerdings nicht mehr erinnern. Denn die Frau und ihr Begleiter entpuppten sich als gemeine Kriminelle. Sie dürften dem Pensionisten K.-o.-Tropfen ins Glas gegeben haben, ohne dass er es gemerkt hatte. Der Rentner schlief ein - als er erst am nächsten Tag in den späten Nachmittagsstunden mit einem „dicken Brummschädel“ wach wurde, erlebte der Pensionist gleich eine böse Überraschung.