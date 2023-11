Journalistenverbände stellen Regeln für KI auf

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat mit weiteren Medienverbänden ein Grundsatzpapier zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Journalismus vorgelegt. Sichergestellt werden müsse, dass Künstliche Intelligenz die Menschenrechte, den Frieden und die Demokratie wahre und mit gemeinsamen Bestrebungen und Werten in Einklang stehe, heißt es in der am Freitag in der französischen Hauptstadt veröffentlichten Paris-Charta zu KI und Journalismus.