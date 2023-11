Ukrainisches Militär griff Schiffe und Kaserne an

Vorstoß am Ostufer des Dnipro

Laut dem Institute for the Study of War (ISW) hat die russische Armee derzeit Probleme, weitere Gebiete in der Ukraine zu erobern. Die ukrainische Armee ist am Ostufer des Dnipro vorgerückt und damit an einem Gebiet, in dem die russischen Einheiten ineffektiv sind (siehe Video oben).