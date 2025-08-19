Vorteilswelt
An Ripperl verschluckt

Jimmy Kimmel rettete Kumpel Matt Damon das Leben

Society International
19.08.2025 18:00
Matt Damon und Jimmy Kimmel verbindet eine jahrelange Freundschaft. Der Talkshow-Moderator ...
Matt Damon und Jimmy Kimmel verbindet eine jahrelange Freundschaft. Der Talkshow-Moderator rettete dem Schauspieler einmal sogar das Leben.(Bild: APA/Kevin Winter/Getty Images/AFP )

Matt Damon wäre während eines Abendessens bei Jimmy Kimmel beinahe erstickt. Der Talkshow-Moderator scherzte jetzt, er habe Angst vor einer Gefängnisstrafe gehabt, sollte der Hollywoodstar bei ihm daheim sterben.

Jimmy Kimmel erinnerte sich an einen Abend, als Matt Damon zu ihm zum Abendessen gekommen war. Doch das gemeinsame Dinner verlief anders, als geplant, wie der 57-Jährige nun in einem Interview mit „Variety“ schilderte.

„Werde das nie anders als Mord erklären können“
„Matt Damon war eines Abends zum Abendessen bei mir zu Hause. Ich habe Schweinerippchen gemacht. Er kam zu spät, war sehr hungrig und begann schnell zu essen. Er verschluckte sich an einem Schweinerippchen. Es blieb ihm etwa anderthalb Stunden im Hals stecken“, verriet der Talkshow-Moderator.

Und scherzte weiter, dass er Angst vor einer Gefängnisstrafe gehabt habe, falls der er 54-jährige Hollywoodstar bei ihm zu Hause sterben sollte. „Sein Bruder war dort. Ich sagte: ,Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen, denn wenn er in meinem Haus stirbt, dann wandere ich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Ich werde das nie anders als Mord erklären können‘.“

„Viele Male Heimlich-Manöver versucht“
Sie suchten schließlich online nach Rat, nachdem sich das Heimlich-Manöver als wirkungslos erwiesen hatte. „Wir haben es viele Male mit dem Heimlich-Manöver versucht“, erzählte Kimmel weiter. „Es steckte zu weit unten.“

Dank eines Tipps auf YouTube kamen sie „schließlich zu dem Schluss, dass das Essen kleiner Brotstücke der beste Weg war, die Rippchen in seinen Magen zu bekommen – und das Brot rettete ihn“, schmunzelte Kimmel abschließend.

Seit vielen Jahren befreundet
Matt Damon und Jimmy Kimmel sind seit vielen Jahren gut befreundet und sorgen immer wieder für Begeisterung bei ihren Fans, weil sie es sich zur Angewohnheit gemacht haben, sich öffentlich gegenseitig aufzuziehen.

