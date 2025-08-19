Sturz von Dinner-Insel: Ermittlungen gegen Inhaber

Ein 38 Jahre alter Steirer ist nach einem Sturz von einer Dinner-Plattform im Wörthersee ertrunken. Der Leichnam wird jetzt obduziert. Folgen kann es auch für den Inhaber der Insel haben: Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und ermittelt gegen den Betreiber des Gastro-Katamarans.
Am Dienstag die traurige Nachricht: „Der Mann aus der Steiermark wurde 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entfernt und in etwa 38 Meter Tiefe des Wörthersees gefunden“, teilten Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden mit. Wie berichtet, befand sich der Mann am Samstagabend gemeinsam mit einer Gruppe auf der schwimmenden Dinner-Plattform in der Bucht von Maria Wörth, als er plötzlich ins Wasser stürzte. Verzweifelte Rettungsversuche der Augenzeugen scheiterten, da der 38-Jährige rasch unterging.
Viele Fragen offen
Nun sind viele Fragen offen. Wie kam es überhaupt zu diesem Todessturz? Gibt es Fremdverschulden? Was ist die genaue Unfallursache? Und trifft den Betreiber der Dinner-Plattform eine Mitschuld? Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt leitete Ermittlungen gegen den Betreiber des elektrobetriebenen Gastro-Katamarans ein.
Es wird wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt. Wir prüfen, ob der Schwimmkörper den Sicherheitsbestimmungen entspricht.
Christian Pirker, Staatsanwaltschaft Klagenfurt
„Wir prüfen, ob dieser Schwimmkörper den Sicherheitsbestimmungen entspricht und wie es zu dem Unfall überhaupt kommen konnte“, sagt Christian Pirker von der Staatsanwaltschaft. „Es wird eine Obduktion am Leichnam des 38-Jährigen durchgeführt. Und das Gefährt wird von einem Sachverständigen unter die Lupe genommen.“
Immerhin müsste für eine gastronomische Nutzung und einer Maschinenleistung von 4,3 Kilowattstunden eine Reling vorhanden sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.