Sturz von Dinner-Insel: Ermittlungen gegen Inhaber

Am Dienstag die traurige Nachricht: „Der Mann aus der Steiermark wurde 370 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth entfernt und in etwa 38 Meter Tiefe des Wörthersees gefunden“, teilten Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden mit. Wie berichtet, befand sich der Mann am Samstagabend gemeinsam mit einer Gruppe auf der schwimmenden Dinner-Plattform in der Bucht von Maria Wörth, als er plötzlich ins Wasser stürzte. Verzweifelte Rettungsversuche der Augenzeugen scheiterten, da der 38-Jährige rasch unterging.