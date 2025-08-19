Elch „Emil“ sorgt für Aufsehen im Weinviertel

Ein Elch namens „Emil“ ist derzeit im Weinviertel (NÖ) unterwegs. Das Tier soll am Dienstag unter anderem bei einem Wirtschaftspark in Mistelbach gesichtet worden sein, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.
„Emil“ dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein, wie auch mehrere Medien berichteten. Es sei „äußerst selten“, dass ein Elch in Niederösterreich gesichtet wird, sagte der Mistelbacher Bezirksjägermeister Christian Oberenzer.
Viral auf Social Media
Zuvor soll der Elch etwa in Herrnbaumgarten, Poysdorf und Großkrut unterwegs gewesen sein. In sozialen Medien wurden Fotos und Videos des Tiers gepostet.
Elche gehören zur Familie der Hirsche und leben normalerweise als Einzelgänger. Erwachsene Tiere können mehr als zwei Meter hoch werden. Männliche Exemplare können ein Gewicht von mehr als 500 Kilo erreichen.
