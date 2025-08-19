Postfiliale in Vorarlberg wurde überfallen

Am Dienstagnachmittag wurde eine Postfiliale in der Vorarlberger Gemeinde Götzis überfallen. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz, auch der Polizeihelikopter kreiste über der Umgebung.
Gegen 15 Uhr betrat ein maskierter Mann die Postfiliale beim Bahnhof Götzis und hielt den Angestellten laut Polizei eine Schusswaffe vor. Zu diesem Zeitpunkt waren neben drei Mitarbeitern der Post auch noch vier Kunden in der Filiale.
Nachdem dem Unbekannten Geld in unbekannter Höhe ausgehändigt worden ist, flüchtete er. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Neben zahlreichen Streifen war auch der Polizeihelikopter im Einsatz. Der Täter trug eine weiße Kapuzenjacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zum Glück wurde bei der Aktion niemand verletzt.
Kommentare
