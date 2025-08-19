Böser Vorwurf! Ex-Stürmer rechnet mit Ronaldo ab

„Er hat mich gefragt, wie viel ich verdiene.“

Aber auch im Spiel fiel ihm Ronaldo negativ auf. „Bei einem Freistoß für Madrid hat Cristiano meinen Teamkollegen Javier Camunas weggestoßen. Ich bin hingegangen, um zu helfen und habe ihn auch geschubst. Da hat er mich gefragt, wer ich bin und wie viel ich verdiene“, so der Ex-Stürmer.