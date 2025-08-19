Böser Vorwurf! Ex-Stürmer rechnet mit Ronaldo ab

Cristiano Ronaldo hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt – doch für Ex-La-Liga-Stürmer Walter Pandiani ist der 40-jährige Portugiese einfach ein „arroganter Typ“, der angeblich absichtlich die Fans des Gegners abgeschossen hat.
Pandiani spielte in Spanien für Deportivo La Coruna, CA Osasuna, FC Villarreal, RCD Mallorca sowie Espanyol Barcelona und traf in 279 Ligaspielen immerhin 82 Mal. Auf Ronaldo traf der mittlerweile 49-jährige Uruguayer zweimal und blieb dabei sogar ungeschlagen. Die Begegnungen mit dem fünffachen Weltfußballer war für Pandiani aber offenbar einschneidend!
In einem Interview mit der „AS“ erinnert er sich nun, dass ihn die Osasuna-Fans schon ausgepfiffen und beschimpft hatten, als er zum Aufwärmen auf den Platz gekommen ist. Das hat ihn wütend gemacht – und er hat vor dem Spiel Freistöße auf die Leute geschossen.“
„Er hat mich gefragt, wie viel ich verdiene.“
Aber auch im Spiel fiel ihm Ronaldo negativ auf. „Bei einem Freistoß für Madrid hat Cristiano meinen Teamkollegen Javier Camunas weggestoßen. Ich bin hingegangen, um zu helfen und habe ihn auch geschubst. Da hat er mich gefragt, wer ich bin und wie viel ich verdiene“, so der Ex-Stürmer.
Der Streit mit ihm und Sergio Ramos ging dann auch noch im Kabinentunnel weiter, erinnert sich Pandiani. „Ich war richtig sauer – und sie auch. Mir hat sein Verhalten gar nicht gefallen. Er war ein sehr arroganter Typ. Als Torjäger war er toll, aber sein Verhalten ließ zu wünschen übrig.“
