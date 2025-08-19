Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Während Real-Zeit

Böser Vorwurf! Ex-Stürmer rechnet mit Ronaldo ab

Fußball International
19.08.2025 17:46
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: Vahid Salemi)

Cristiano Ronaldo hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt – doch für Ex-La-Liga-Stürmer Walter Pandiani ist der 40-jährige Portugiese einfach ein „arroganter Typ“, der angeblich absichtlich die Fans des Gegners abgeschossen hat.

0 Kommentare

Pandiani spielte in Spanien für Deportivo La Coruna, CA Osasuna, FC Villarreal, RCD Mallorca sowie Espanyol Barcelona und traf in 279 Ligaspielen immerhin 82 Mal. Auf Ronaldo traf der mittlerweile 49-jährige Uruguayer zweimal und blieb dabei sogar ungeschlagen. Die Begegnungen mit dem fünffachen Weltfußballer war für Pandiani aber offenbar einschneidend!

Walter Pandiani
Walter Pandiani(Bild: AFP/LLUIS GENE)

In einem Interview mit der „AS“ erinnert er sich nun, dass ihn die Osasuna-Fans schon ausgepfiffen und beschimpft hatten, als er zum Aufwärmen auf den Platz gekommen ist. Das hat ihn wütend gemacht – und er hat vor dem Spiel Freistöße auf die Leute geschossen.“

„Er hat mich gefragt, wie viel ich verdiene.“
Aber auch im Spiel fiel ihm Ronaldo negativ auf. „Bei einem Freistoß für Madrid hat Cristiano meinen Teamkollegen Javier Camunas weggestoßen. Ich bin hingegangen, um zu helfen und habe ihn auch geschubst. Da hat er mich gefragt, wer ich bin und wie viel ich verdiene“, so der Ex-Stürmer.

(Bild: AP/Andrew Medichini)

Der Streit mit ihm und Sergio Ramos ging dann auch noch im Kabinentunnel weiter, erinnert sich Pandiani. „Ich war richtig sauer – und sie auch. Mir hat sein Verhalten gar nicht gefallen. Er war ein sehr arroganter Typ. Als Torjäger war er toll, aber sein Verhalten ließ zu wünschen übrig.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.882 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
168.453 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.644 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3090 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Fußball International
Während Real-Zeit
Böser Vorwurf! Ex-Stürmer rechnet mit Ronaldo ab
Wird Pentz-Kollege
Doch nicht Werder! Gregoritsch zieht’s zu Bröndby
Studie enthüllt
Mitfiebern im Fußball erhöht Zufriedenheit & Liebe
Wechsel steht bevor
Salzburgs Nene ist bereits in Istanbul
BVB-Fans schimpfen:
Borussia Dortmund spielt „grauen Beamtenfußball“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf