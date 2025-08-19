Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

59 und so sexy!

Halle Berry sorgt im nassen Pyjama für Aufsehen

Society International
19.08.2025 17:00
Halle Berry lässt sich nach ihrem 59. Geburtstag im Urlaub treiben. Und beweist, dass das Alter ...
Halle Berry lässt sich nach ihrem 59. Geburtstag im Urlaub treiben. Und beweist, dass das Alter nur eine Zahl ist!(Bild: instagram.com/halleberry)

„Wir müssen älter werden, aber wir müssen nicht alt werden“, schreibt Halle Berry dieser Tage auf Instagram. Und liefert in einer Reihe von sexy Postings aus dem Geburtstags-Urlaub den Beweis, dass das Alter nur eine Zahl ist. Aber vor allem ihr Wet-T-Shirt-Contest sorgt bei den Fans für Herzrasen. 

0 Kommentare

Unglaublich, aber wahr: Ende letzter Woche beging die Schauspielerin ihren 59. Geburtstag. Dass sie es aber kurz vor dem 60er noch immer locker mit ihrer jüngeren Hollywood-Konkurrenz aufnehmen kann, davon können sich die Fans gerade auf Instagram überzeugen.

Berry gewährt tiefe Einblicke
Seit Tagen schon verwöhnt Berry ihre Anhänger nämlich mit zahlreichen Bikini-Schnappschüssen aus dem Liebes-Urlaub mit ihrem Liebsten, Musiker Van Hunt. Eine Bilderreihe stach da aber besonders hervor. 

Klicken Sie hier durch die sexy Bildergalerie von Halle Berry:

Das Geburtstagskind hatte es sich nämlich im roten Spitzenpyjama auf einem Gummientchen im Inifinity-Pool bequem gemacht. Und war zuvor offenbar in dem hauchdünnen Outfit ins kühle Nass gehüpft, weshalb der Stoff auch ziemlich tiefe Einblicke gewährte. 

Ihren persönlichen Wet-T-Shirt-Contest kommentierte Berry schließlich mit den Worten: „Hole das Beste aus einem bewölkten Tag heraus!“

„Bewölkter Tag oder nicht – Halle Berry hat gerade die Sonne neidisch gemacht“, witzelte ein Fan daraufhin sofort. „Sogar an einem bewölkten Tag lässt du die Sonne scheinen“, kommentierte ein anderer das Posting.

„Drückst du dich schon wieder vor deinen Aufgaben?“
Und so manch ein Fan konnte sich einen Seitenhieb auf Berrys Ex, den ehemaligen Major-League-Baseballspieler David Justice, nicht verkneifen. „Oh Halle, drückst du dich schon wieder vor deinen Aufgaben als Hausfrau?“, fragte dieser sarkastisch.

Justice hatte sich kürzlich ja darüber beschwert, dass Berry ihre Pflichten als Hausfrau vernachlässigt habe, was schlussendlich zur Trennung geführt hätte. „Als junger Kerl dachte ich mir: Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie wirkt nicht besonders mütterlich. Und dann fingen die Probleme an“, schilderte der Ex-Sportler in einem Interview. 

Lesen Sie auch:
Halle Berrys erster Ehemann David Justice – hier auf einem Archivbild von 1996 – hat darüber ...
Justice packt aus
Halle Berrys Ex: „Sie hat nicht geputzt, gekocht“
11.08.2025

Auch Berry hatte den Vorwürfen ihres Ex-Gatten bereits subtil Konter gegeben. In einem Posting aus dem Liebesurlaub, in dem sie unter anderem im goldenen Bikini und beim Kuscheln mit Van Hunt zu sehen war, schrieb die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern: „Puh …! Kochen, Putzen und Mutter sein.“ 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.882 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
168.453 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.644 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3090 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Society International
59 und so sexy!
Halle Berry sorgt im nassen Pyjama für Aufsehen
Filmrolle ergattert?
Heidi Klum mischt „Der Teufel trägt Prada“ auf
Feiert großes Comeback
Stone: „Möchte etwas auf Leinwand hinterlassen“
Tränen in Reality-Show
Sara Kulka: „Ich entstand durch Vergewaltigung“
Irrer Oben-ohne-Style
Kim Kardashian macht Bianca Censori Konkurrenz!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf