Halle Berry sorgt im nassen Pyjama für Aufsehen

Ihren persönlichen Wet-T-Shirt-Contest kommentierte Berry schließlich mit den Worten: „Hole das Beste aus einem bewölkten Tag heraus!“

„Bewölkter Tag oder nicht – Halle Berry hat gerade die Sonne neidisch gemacht“, witzelte ein Fan daraufhin sofort. „Sogar an einem bewölkten Tag lässt du die Sonne scheinen“, kommentierte ein anderer das Posting.