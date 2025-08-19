Halle Berry sorgt im nassen Pyjama für Aufsehen

„Wir müssen älter werden, aber wir müssen nicht alt werden“, schreibt Halle Berry dieser Tage auf Instagram. Und liefert in einer Reihe von sexy Postings aus dem Geburtstags-Urlaub den Beweis, dass das Alter nur eine Zahl ist. Aber vor allem ihr Wet-T-Shirt-Contest sorgt bei den Fans für Herzrasen.
Unglaublich, aber wahr: Ende letzter Woche beging die Schauspielerin ihren 59. Geburtstag. Dass sie es aber kurz vor dem 60er noch immer locker mit ihrer jüngeren Hollywood-Konkurrenz aufnehmen kann, davon können sich die Fans gerade auf Instagram überzeugen.
Berry gewährt tiefe Einblicke
Seit Tagen schon verwöhnt Berry ihre Anhänger nämlich mit zahlreichen Bikini-Schnappschüssen aus dem Liebes-Urlaub mit ihrem Liebsten, Musiker Van Hunt. Eine Bilderreihe stach da aber besonders hervor.
Klicken Sie hier durch die sexy Bildergalerie von Halle Berry:
Das Geburtstagskind hatte es sich nämlich im roten Spitzenpyjama auf einem Gummientchen im Inifinity-Pool bequem gemacht. Und war zuvor offenbar in dem hauchdünnen Outfit ins kühle Nass gehüpft, weshalb der Stoff auch ziemlich tiefe Einblicke gewährte.
Ihren persönlichen Wet-T-Shirt-Contest kommentierte Berry schließlich mit den Worten: „Hole das Beste aus einem bewölkten Tag heraus!“
„Bewölkter Tag oder nicht – Halle Berry hat gerade die Sonne neidisch gemacht“, witzelte ein Fan daraufhin sofort. „Sogar an einem bewölkten Tag lässt du die Sonne scheinen“, kommentierte ein anderer das Posting.
„Drückst du dich schon wieder vor deinen Aufgaben?“
Und so manch ein Fan konnte sich einen Seitenhieb auf Berrys Ex, den ehemaligen Major-League-Baseballspieler David Justice, nicht verkneifen. „Oh Halle, drückst du dich schon wieder vor deinen Aufgaben als Hausfrau?“, fragte dieser sarkastisch.
Justice hatte sich kürzlich ja darüber beschwert, dass Berry ihre Pflichten als Hausfrau vernachlässigt habe, was schlussendlich zur Trennung geführt hätte. „Als junger Kerl dachte ich mir: Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie wirkt nicht besonders mütterlich. Und dann fingen die Probleme an“, schilderte der Ex-Sportler in einem Interview.
Auch Berry hatte den Vorwürfen ihres Ex-Gatten bereits subtil Konter gegeben. In einem Posting aus dem Liebesurlaub, in dem sie unter anderem im goldenen Bikini und beim Kuscheln mit Van Hunt zu sehen war, schrieb die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern: „Puh …! Kochen, Putzen und Mutter sein.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.