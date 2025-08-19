Verpokert! Filip Misolic muss bei US Open zusehen

Zweite Chance Challenger?

Das Unglück offenbart freilich neue Chancen. So könnte Misolic in den zwei Wochen noch bei Challenger-Turnieren starten. Zumindest bei jenem in Tulln ab 1. September würde der 24-Jährige sicherlich eine Wild Card bekommen. Überdies dürften die US Open der letzte Grand Slam sein, den er für längere Zeit verpasst. Aktuell steht Filip in der Weltrangliste bereits auf Platz 95, im Race, das fast noch aussagekräftiger für das Ranking am Ende des Jahres ist, welches wiederum als Basis für die Australian Open dient, liegt er sogar schon an 68. Stelle.