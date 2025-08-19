Familie hat seit 60 Jahren Bäche genau im Blick

In Tirol mehr als 1000 Messstellen

Neben der Familie Baldemair liefern rund 170 Freiwillige im ganzen Land Daten an den Hydrographischen Dienst Tirol, der gemeinsam mit Partnern über 1000 Messstellen im Bundesland – davon 650 landeseigene – betreibt. „Über 60 Jahre im Dienst der Allgemeinheit, bei jedem Wetter und an 365 Tagen im Jahr – das ist ein außergewöhnliches Engagement, das nicht hoch genug geschätzt werden kann“, betont LHStv. Josef Geisler (ÖVP) den Wert der Freiwilligen.