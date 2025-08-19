Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Dienst von Land

Familie hat seit 60 Jahren Bäche genau im Blick

Tirol
19.08.2025 17:00
LHStv. Josef Geisler (li.) und Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebietes Hydrographie ...
LHStv. Josef Geisler (li.) und Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebietes Hydrographie (re.), dankten Markus Baldemair und seiner Partnerin Anita Hilber für ihre Dienste.(Bild: Land Tirol/Reiter)

Es ist ein sehr besonderes Ehrenamt, das rund 170 Tirolerinnen und Tiroler fürs Land erfüllen. Sie liefern Daten für den hydrographischen Dienst. Was das bedeutet, weiß Familie Baldemair genau. Denn sie ist bereits seit 60 Jahren dabei. 

0 Kommentare

Vor Kurzem wurde Markus Baldemair aus Steinach am Brenner eine besondere Anerkennung zuteil: Er wurde stellvertretend vom Land Tirol für die über 60-jährige ehrenamtliche Tätigkeit seiner Familie als hydrographische Beobachterfamilie ausgezeichnet.

Bereits die Eltern des Geehrten haben für das Land diesen wichtigen Dienst über viele Jahre geleistet. Seit 1965 werden die Messstellen an Sill und Navisbach regelmäßig abgelesen. Die Daten sind Grundlage für Hochwasserprognosen und ermöglichen es den Fachleuten, Rückschlüsse auf hydrologische Veränderungen und Witterungsentwicklungen zu ziehen.

Mehr als 1000 Messstellen gibt es in Tirol. Nicht bei jeder funktioniert – wie hier – die ...
Mehr als 1000 Messstellen gibt es in Tirol. Nicht bei jeder funktioniert – wie hier – die Wasserstandregistrierung mittels Drucksonde und Radar.(Bild: Land Tirol/Reiter)

„Die Daten tragen dazu bei, frühzeitig vor Gefahren zu warnen. Trotz aller technischer Fortschritte bleibt das persönliche Engagement der Beobachterinnen und Beobachter unverzichtbar, insbesondere für die Qualitätssicherung und die kontinuierliche Datengewinnung“, erklärt Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebiets Hydrographie und Hydrologie beim Land Tirol.

In Tirol mehr als 1000 Messstellen
Neben der Familie Baldemair liefern rund 170 Freiwillige im ganzen Land Daten an den Hydrographischen Dienst Tirol, der gemeinsam mit Partnern über 1000 Messstellen im Bundesland – davon 650 landeseigene – betreibt. „Über 60 Jahre im Dienst der Allgemeinheit, bei jedem Wetter und an 365 Tagen im Jahr – das ist ein außergewöhnliches Engagement, das nicht hoch genug geschätzt werden kann“, betont LHStv. Josef Geisler (ÖVP) den Wert der Freiwilligen.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.882 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
168.453 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.644 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3090 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf