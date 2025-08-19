Familie hat seit 60 Jahren Bäche genau im Blick

Es ist ein sehr besonderes Ehrenamt, das rund 170 Tirolerinnen und Tiroler fürs Land erfüllen. Sie liefern Daten für den hydrographischen Dienst. Was das bedeutet, weiß Familie Baldemair genau. Denn sie ist bereits seit 60 Jahren dabei.
Vor Kurzem wurde Markus Baldemair aus Steinach am Brenner eine besondere Anerkennung zuteil: Er wurde stellvertretend vom Land Tirol für die über 60-jährige ehrenamtliche Tätigkeit seiner Familie als hydrographische Beobachterfamilie ausgezeichnet.
Bereits die Eltern des Geehrten haben für das Land diesen wichtigen Dienst über viele Jahre geleistet. Seit 1965 werden die Messstellen an Sill und Navisbach regelmäßig abgelesen. Die Daten sind Grundlage für Hochwasserprognosen und ermöglichen es den Fachleuten, Rückschlüsse auf hydrologische Veränderungen und Witterungsentwicklungen zu ziehen.
„Die Daten tragen dazu bei, frühzeitig vor Gefahren zu warnen. Trotz aller technischer Fortschritte bleibt das persönliche Engagement der Beobachterinnen und Beobachter unverzichtbar, insbesondere für die Qualitätssicherung und die kontinuierliche Datengewinnung“, erklärt Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebiets Hydrographie und Hydrologie beim Land Tirol.
In Tirol mehr als 1000 Messstellen
Neben der Familie Baldemair liefern rund 170 Freiwillige im ganzen Land Daten an den Hydrographischen Dienst Tirol, der gemeinsam mit Partnern über 1000 Messstellen im Bundesland – davon 650 landeseigene – betreibt. „Über 60 Jahre im Dienst der Allgemeinheit, bei jedem Wetter und an 365 Tagen im Jahr – das ist ein außergewöhnliches Engagement, das nicht hoch genug geschätzt werden kann“, betont LHStv. Josef Geisler (ÖVP) den Wert der Freiwilligen.
