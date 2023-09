London: Schiff und U-Boot für Jahre außer Gefecht

Die Wiederherstellung des U-Boots dürfte daher „viele Jahre in Anspruch nehmen und Hunderte Millionen Dollar kosten“, so die Einschätzung des Geheimdienstes in London. „Es besteht eine realistische Möglichkeit, dass die komplexe Aufgabe, die Wrackteile aus den Trockendocks zu entfernen, diese für viele Monate außer Betrieb setzen wird“, berichtet das Verteidigungsministerium in London auf X (vormals Twitter).