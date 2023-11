Im Burgenland dreht sich alles um den Wein

„Die gesamte Region wollen wir in den Mittelpunkt stellen“, betont Kilian Brandstätter, Bürgermeister in Gols. „Wir feiern die harte Arbeit der Winzer, den Zusammenhalt und die Tradition.“ Allein in Gols werden an zwei Wochenenden 4000 Gäste erwartet. „Martiniloben bietet allen die Gelegenheit, mit den Winzern persönlich über den neuen Jahrgang und den Wein generell fachzusimpeln“, sind sich wahre Genießer einig. „Goldrichtig war vor zwei Jahren die Entscheidung, den Tourismus und unseren Wein näher zusammenzubringen“, sagt der Obmann vom Weintourismus, Herbert Oschep.