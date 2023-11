Trübe Aussichten, aber der Arbeitsmarkt hält

„Es werden zwar auch Stellen abgebaut, aber die Betroffenen sollten schnell wieder Anstellung in ihrer Tätigkeit finden, allerdings wohl nicht immer in der gleichen Region, Arbeitnehmer müssen mobiler werden“, so Kirschner. Wo die Arbeiterkammer selbst hinsteuert, entscheidet sich heute bei der Vollversammlung, bei der die 70 Kammerräte Anträge und Resolutionen, die dann der Regierung vorgelegt werden sollen, verabschieden.