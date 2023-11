Gemeinnützige Arbeit für Asylwerber? - Ja, bitte!

Kein Integrationskurs kann das, was gemeinnützige Arbeit kann

Außerdem kann das Beisammensein mit Österreichern nur das Zugehörigkeitsgefühl fördern. Kein Integrationskurs ist so gut wie die Einbindung in die echte Realität, kein Deutschkurs ist so gut wie das alltägliche Interagieren mit Menschen. Das gilt auch vice versa: Werden Asylwerber durch gemeinnützige Arbeit sichtbar, bauen sich Vorurteile sicher schnell ab.