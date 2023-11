Produktrückruf: Kerzenanzünder von Depot

Verkaufszeitraum Juli 2023

Verkauft wurde die betroffene Charge vom 1. Juli bis 31. Oktober 2023 in den Depot-Filialen sowie im Online-Shop um 12,99 Euro. Kunden, die den Kerzenanzünder in diesem Zeitraum erworben haben, können den Artikel, auch ohne Vorlage des Kassenbons, gegen Erstattung des vollen Verkaufspreises in jeder Depot-Filiale zurückgeben.