Mann vor Lokal verprügelt: Täter flüchten mit Auto

Mit Rettung in die Klinik gebracht

Doch damit nicht genug. „Als das Opfer zu Boden stürzte, traten die Täter noch mit den Füßen gegen den Kopf des Mannes“, so die Ermittler. Der 36-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.