Dank vieler Helfer: Gregor (2) kann wieder lachen

Letzten Herbst hatte eine Diagnose gezeigt, dass Gregor an einem bösartigen Nierentumor in der Größe des halben Bauchraumes erkrankt war. 314 Tage Behandlungen folgten. Jetzt wissen die glücklichen Eltern: Ihr Kind ist genesen. Sie sind beeindruckt, von der Welle der Hilfsbereitschaft, die sie erlebt haben: „Es war großartig, wie sehr uns die Kinderkrebshilfe und die Vereine in Puch unterstützt haben. Jeder hat etwas beigesteuert, damit wir über die Runden kommen.“ Stefan Huka ging nach der Diagnose neun Monate in Hospizkarenz, was sein Arbeitgeber problemlos ermöglichte.