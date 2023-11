16,5 Prozent mehr Menschen studieren Lehramt

Das gab Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. In absoluten Zahlen begannen diesmal 3757 Personen eine Ausbildung zum Bachelor Sekundarstufe Allgemeinbildung (AHS, MS und BMHS), die Ausbildung für die Primarstufe (Volksschule) nahmen 2175 Personen in Angriff. Beide Studien dauern acht Semester beziehungsweise vier Jahre.