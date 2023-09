Gewerkschafter kritisieren „Chaos“ zum Schulstart

Minimalbesetzung nur mit gesamt verfügbarem Personal möglich

Ähnlich sieht die Lage teilweise auch in den anderen Bundesländern aus, wie der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger, berichtet. Insgesamt sei der Schulstart „sehr holprig“ verlaufen, so seine Einschätzung. Er rechnet sogar mit einer Verschärfung der Lage im weiteren Verlauf des Schuljahrs. Denn während in früheren Jahren die Bildungsdirektionen immer etwas mehr Posten ausgeschrieben hätten, um erfahrungsgemäß bald nach Schulbeginn benötigte Personalreserven zu schaffen, brauche man heuer schon das gesamte verfügbare Personal, um eine Minimalbesetzung sicherzustellen - besonders an den Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschulen), aber auch den anderen Schultypen. „Das wird spätestens bei der ersten Grippewelle im Herbst ein Problem.“