Von der Privatwirtschaft ab ins Klassenzimmer

Der Lehrberuf war ihm nicht fremd, gibt es doch etliche Pädagogen in seiner Familie. Also ging es an die Bewerbung und hinein ins Klassenzimmer – in der ersten Stunde drehte sich in der Küche alles um Hygieneregeln. Sogar ein Geschmackstest war dabei. Die Mädchen und Burschen waren begeistert. Auch die Kollegen haben ihn herzlich empfangen.