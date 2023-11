Deutlich mehr Arbeitslose in Vorarlberg

Die Zahl der Beschäftigungslosen in Vorarlberg ist sprunghaft angestiegen: Exakt 10.291 Personen sind aktuell beim Arbeitsmarktservice (AMS) Vorarlberg als arbeitslos vorgemerkt, das entspricht einem Zuwachs von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Grund für diese unerfreuliche Entwicklung liegt auf der Hand: Die konjunkturelle Delle macht sich jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, immer mehr Unternehmen bauen Personal ab. Besonders schlecht ist die Auftragslage derzeit in der Baubranche und in der produzierenden Industrie. In diesen Bereichen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr auch überproportional stark angestiegen - im Bauwesen um neun Prozent, im Produktionssektor gar um satte 11,9 Prozent.