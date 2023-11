Auf Schmalspur die slowenische Küste er„fahren“

In der Küche rundet das Salz Gerichte mit bestem Olivenöl oder fangfrischem Wolfsbarsch aus dem Meer ab. In Slowenien sagt man, dass ein Fisch dreimal schwimmen sollte: im Wasser, in Öl und Wein. Auf der Terrasse des Gourmetrestaurants „Rizi Bizi“ in Portoroz, mit Blick auf das Meer und einem Glas Vitovska in der Hand, schmecken das Essen und auch irgendwie „das Leben“ jedenfalls köstlich.