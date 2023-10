Polizei alarmiert: „Robuste Härte“ gegen Rowdys

Wann wird Blödsinn zu einer Straftat?

Süßes oder Saures - zweiteres kann oft strafbar enden. Denn was Feiernde als witzigen Halloween-Streich sehen, fällt in einigen Fällen unter Sachbeschädigung: Häuser beschmieren und bewerfen, Mülltonnen anzünden oder Briefkästen in die Luft jagen. Darauf stehen bis zu sechs Monate, in schweren Fällen sogar zwei Jahre Haft. Hinzu kommt der zivilrechtliche Schadenersatz, der auch bei Strafunmündigen unter 14 Jahren gefordert werden kann.