Israelische Soldatin bei Einsatz in Gaza befreit

Israels Armee rückt unterdessen weiter in den Gazastreifen vor. Die Armee teilte am Montag mit, sie habe bei ihrem Vorstoß Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Über die genauen Standorte werde aber nicht informiert, um die Truppen zu schützen. Auf Basis von Luftaufnahmen nahmen CNN-Reporter an, dass die IDF etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen sei. Die UNO fordert unterdessen mehr Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung.