Nahostkonflikt: Wer hält eigentlich zu wem?

Die politischen Reaktionen aus dem Ausland nach dem Terrorakt der Hamas in Israel am 7. Oktober ließen nicht lange auf sich warten. Vor allem der Westen stellte sich sofort bedingungslos hinter Israel, verurteilte die Angriffe. Doch weltweit gesehen ist die Unterstützung nicht ganz so ausgeprägt. Wer hilft im Nahostkonflikt eigentlich zu wem?