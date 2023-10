Mögliche Verbrechen: Strafgerichtshof warnt Israel

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele in Syrien attackiert. Auch den Norden des Gazstreifens soll Israel wieder angegriffen haben. Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Khan, hat unterdessen Israel wie auch die islamistische Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht gewarnt und deutete an: Wegen möglich Verbrechen ermittle der Strafgerichtshof auf beiden Seiten.