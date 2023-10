1170 Bürger entscheiden über Hochwasserschutz

Wenn jeder zahlt, sind alle geschützt: Die „Krone“ hatte bereits über die Idee einer Hochwasser-Genossenschaft in Saalfelden berichtet. Heute könnte es nach jahrelanger Vorbereitung Realität werden: 1170 Saalfeldener, die alle ihren Willen in Form einer unterzeichneten Beitrittserklärung bekundet haben, werden heute ab 19.30 Uhr im örtlichen Congress über die Gründung der Genossenschaft abstimmen. In der Stadt ist von einem „historischen Schritt“ die Rede. Glückt die Abstimmung, wird die Genossenschaft etwa 2170 Mitglieder haben - allesamt Anrainer der durch die Stadt fließenden Urslau und laut dem Gefahrenzonenplan Hochwasser-Betroffene.