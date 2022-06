Mittersiller sollen für Muren-Schutz zahlen

Diese Naturkatastrophe veranschaulichte, dass es nicht mehr reicht, nur die größeren Flüsse und Bäche hochwasser-sicher zu machen: „Ein Rinnsal kann schon jetzt zum Problem werden. Wir müssen das Wasser jetzt in den Tauerntälern zurückhalten“, betont Viertler. Doch es stellt sich die Frage nach der Bereitschaft der Menschen, gerade in Zeiten von Teuerungen dafür auch Geld locker zu machen. „Leute, die in gefährdeten Bereichen leben, müssen die Bereitschaft haben“, sagt Viertler, der in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Anrainern suchen möchte.