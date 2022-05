Bürger zahlen Hochwasser-Schutz bald selbst

In den 90ern bis zur Jahrtausendwende galt Saalfelden als eine der am stärksten wachsenden Gemeinden Österreichs: 2500 Bürger siedelten sich in nur zehn Jahren an. 2000 wurde die Marktgemeinde dann zur Stadt erhoben. „Jetzt haben wir genau 17.001 Einwohner“, weiß Erich Rohrmoser, der seit 2013 als roter Bürgermeister die drittgrößte Stadt des Bundeslandes anführt. Auch Rohrmoser kann sich wie viele andere an das große Stadt-Fest erinnern. Genauso wie an die Geschehnisse zwei Jahre später, im August 2002: das große Hochwasser.