„Ich habe im Stillen geheult, es aber nie bereut“

„Er hat es gut angenommen, aber wir sind in eine Leere gefallen“, sagt Birgit Kubik aus Enns in Oberösterreich. Sie ist die Mutter von Max, der in eine Wohngruppe gezogen ist, weil er volljährig geworden ist. Jetzt ist es sehr ruhig zu Hause. Max ist ein besonderes Kind gewesen, Kubik sagt: „Ein atypischer Autist.“ Hinter ihr liegen Jahre, die sie und ihren Mann Michael erschöpft haben. Nun gibt sie ihre Erfahrungen in einem Buch weiter.