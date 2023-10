Extremwetter führte zu großen Schäden bei Bauern

Superzelle Ende August

Stabiler Gewinnler in Krisenzeiten: Die Zuckerrübe, die derzeit noch in großen Haufen auf Feldern liegt und darauf wartet, in die Fabriken gebracht zu werden. Der Ertrag pro Hektar stieg auf 90 Tonnen (plus 21%), die Zuckerverkaufspreise sind zudem gut - das macht Hoffnung in der heimischen Landwirtschaft, die zu 80 Prozent vom Wetter abhängig ist und heuer am 26. August von einer „Superzelle“ mit Starkregen, Hagel, Sturm heimgesucht worden war.