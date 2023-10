Die Hopfen-Ernte leidet unter dem Klimawandel

Bierpreis momentan noch stabil

Steininger stellt derzeit Weichen für eine klimafreundliche Zukunft: „Wir bauen eine Pelletsheizung für den Brauprozess, Mitte 2024 geht sie in Betrieb.“ Zudem säen derzeit Landwirte auf rund 130 Hektar erstmals im Mühlviertel Winterbraugerste an. „Wir wollen noch mehr auf Rohstoffe aus der Region setzen“, sagt Steininger, auch der Absatz in der Gastronomie soll weiter steigen.