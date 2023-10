Sputnik V versagt bei neuen Corona-Varianten

Starker Anstieg von Corona-Kranken in Russland

In den vergangenen Monaten war die Zahl der Corona-Infektionen in Russland stark angestiegen. In der Hauptstadt Moskau wurde wieder ein ganzes Krankenhaus nur für Corona-Patienten umfunktioniert. Die russische Gesundheitsbehörde warnte vor neuen Beschränkungen, teilweise wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, wie das russischsprachige Nachrichtenportal „The Insider“ meldete.