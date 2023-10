Corona vernichtete offenbar Influenza-B-Stamm

Virologe Krammer: Erreger in Impfstoff macht keinen Sinn mehr

B/Yamagata - also eine der beiden Influenza B-Erregerlinien - könnte mit Covid-19 buchstäblich gar ausgestorben sein. „Die anderen - H1, H3 (beides Influenza A-Varianten; Anm.) und Victoria (Influenza B; Anm.) kamen durch. Aber da gab es offenbar einen so großen Flaschenhals für die Yamagata-Viren, dass sie nicht überlebten“, wurde der aus Österreich stammende Virologe Florian Krammer (New York) dazu zitiert. Es mache jedenfalls keinen Sinn, ein Antigen von einem Krankheitserreger in einem Impfstoff zu haben, der nicht mehr vorkomme.