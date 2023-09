Minister beruhigt: „Österreich gut vorbereitet“

„Wir haben heute einen besseren Überblick als vor einem Jahr“, betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch bei einem Pressegespräch am Montag. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern sei in den letzten Wochen zwar etwas gestiegen, jene mit anderen Atemwegserkrankungen hingegen sogar gesunken, hieß es.