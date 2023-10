Melanie Hoppel: Ihr Herz schlägt im 4-Pfoten-Takt

Melanie Hoppel ist, das spürt man sofort, ein Sonnenschein, eine echte Frohnatur, von Herzen Optimistin. Aber in diesem Herbst ist sogar sie verzweifelt. Weil „die Situation heuer eine Katastrophe ist“, schildert die Oststeirerin. „Die Zahl der Streunerkatzen ist explodiert, es gibt überall so viel Elend, die Tierschützer wissen schon gar nicht mehr, wo sie die vielen Babys unterbringen sollen.“ Die teils in fürchterlichem Zustand sind: halb erfroren oder verhungert, mit verpickten Augen, verwahrlost, unerwünscht. Auf die Welt gekommen, nur um elendiglich zu sterben.