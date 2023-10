Pilnacek-Tod: Kurz geht mit Justiz ins Gericht

„Er war ein wahrer Diener des Staates“

Kurz hatte am Freitag vor Gericht und in einem Interview erklärt, wenige Stunden vor Pilnaceks Tod noch mit diesem telefoniert zu haben. „Ich kannte Christian Pilnacek über viele Jahre. Seine Expertise, sein fundiertes Wissen sowie sein Dienst an der Republik haben zu einer Stärkung unseres Justizwesens in Österreich geführt. Er war ein wahrer Diener des Staates“, so der Ex-Kanzler weiter.