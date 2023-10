Christian Pilnacek: Der letzte Akt einer Tragödie

Es ist Donnerstagabend. Christian Pilnacek ist zuerst bei einem privaten familiären Abendessen in einem bekannten Nobel-Italiener im Herzen Wiens. Danach noch ein Termin bei einem Empfang in der ungarischen Botschaft. Kurz vor 22 Uhr setzte er sich alleine in sein Auto. Über die Donauuferautobahn A 22 geht es Richtung Niederösterreich. Auf der Stockerauer Schnellstraße S 5 fährt er aber irgendwo falsch auf - eine Polizeistreife stoppt schließlich die Geisterfahrt!