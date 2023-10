Plötzlich war es ganz still

Die Todesnachricht platzte am Freitagvormittag mitten in den Prozess gegen Sebastian Kurz. Der Angeklagte selbst überbrachte sie nach einer Pause, in der er offenbar darüber informiert worden war. Er hätte es komisch gefunden, das Ableben von Christian Pilnacek nicht zu erwähnen, meinte Kurz. Im Großen Schwurgerichtssaal war es ganz still.