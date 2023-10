Wiens Doppelbudget: Vier Mrd. Euro mehr Schulden

Weitere große Brocken

Ähnlich verhält es sich mit den Ausgabenschwerpunkten bei Bildung (+16 %) und Kinderbetreuung (+18 %). Rund 290.000 Menschen in Wien sind unter 15 Jahre alt und damit schulpflichtig. Damit waren noch nie so viele Kinder in der Elementarpädagogik und der Primarstufe wie jetzt. „Für die Fortschrittskoalition sind Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung auch ein Investment in die Zukunft der Stadt Wien. Wir bieten hier die besten Voraussetzungen und Chancen für unsere jüngsten Wiener*innen und den Eltern gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Hanke. Darum werden hierfür insgesamt rund 7,4 Mrd. Euro in die Hand genommen, wovon 4,9 Mrd. Euro in die Bildung fließen und 2,5 Mrd. Euro in die Kinderbetreuung.