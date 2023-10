Lermooser Tunnel bleibt bis Freitagfrüh gesperrt

„Nachdem am Mittwoch im Zuge von planmäßigen Wartungsarbeiten ein Defekt an der Löschwasserleitung festgestellt und der Lermooser Tunnel für den Verkehr gesperrt werden musste, konnte die Schadstelle gefunden werden“, heißt es seitens des Landes. An der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet.